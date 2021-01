PT denuncia ameaça de morte a vereador negro e diz que é preciso combater crimes de ódio

247 - Em nota assinada pela deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, o partido denuncia a ameaça de morte contra o correligionário Renato Freitas, vereador em Curitiba. A nota condena a opressão "que se insere no quadro de violência que os grupos periféricos, dentre esses negros e negras, sofrem todos os dias em nosso país".

No documento, a direção nacional do partido informa que vai lutar junto ao Estado, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Comissão de Direitos Humanos tanto na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Paraná, "para que se investigue as ameaças sofridas pelo vereador Renato Freitas".

O vereador também divulgou nota neste sábado (16), denunciando que homens armados rondaram a região onde ele mora, na segunda-feira (11), perguntando aos vizinhos onde seria a sua casa. Os vizinhos, que preferiram não se identificar, relataram que os homens tiraram fotos da casa do vereador. Em seguida, entraram em um furgão e saíram sem se identificar. O vereador registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil.

Leia a íntegra da nota do PT.

