PT deve fechar aliança com Eduardo Paes e ocupar três secretarias no município do Rio

Agencia do Poder - Estão avançadas as negociações entre o prefeito Eduardo Paes e PT fluminense para a formalização de aliança político-administrativa com a indicação dos titulares de três secretarias municipais.

O arranjo, que vai consolidar aproximação de Paes com o partido de Lula no Rio, deve levar à administração municipal a vereadora Tainá de Paula, na Secretaria de Meio Ambiente; o ex-vereador Adilson Pires na Secretaria de Desenvolvimento Social e um terceiro nome para a Pasta de Economia Solidária, a ser criada com objetivo de implantar programas sociais exitosos em Maricá como moeda social, banco de fomento ao empreendedorismo popular em comunidades e cooperativas populares.

O núcleo petista de Maricá, comandado pelo prefeito Fabiano Horta e o deputado federal Washington Quaquá, deve fazer a indicação. A consolidação da aliança aproxima de vez Eduardo Paes do PT e, certamente, vai levar o partido de Lula a caminhar com o prefeito na reeleição em 2024.

