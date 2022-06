PT do Rio dá ultimato ao PSB: ou apoia apenas Ceciliano ao Senado ou aliança está rompida

Presidente do partido de Lula no estado é taxativo: se pessebistas não cumprirem o pacto que foi firmado, não haverá mais compromisso com candidatura de Freixo ao governo edit

Agenda do Poder - O presidente do PT-RJ, João Maurício, deu nesta sexta-feita, 24, um ultimato ao PSB. Ou o partido retira imediatamente a candidatura de Alessandro Molon ao Senado, cumprindo o acordo firmado entre as direções nacionais das siglas, ou estará rompida a aliança de apoio a Marcelo Freixo.

"Os compromissos firmados precisam ser cumpridos, caso contrário nos sentiremos liberados para deixar a aliança com Freixo. Não há caminho intermediário. Ou estaremos juntos com reciprocidade, ou não estaremos juntos", afirmou João Maurício.

O ultimato decorre a decisão do TSE de autorizar candidaturas avulsas dentro de uma mesma coligação para governador, recurso que o PSB pretenderia usar.

Na avaliação do PT, o que deve ser respeitado neste momento é o compromisso político entre as duas legendas e não simplesmente a observação da flexibilização das regras eleitorais.

Em estrito respeito ao entendimento, o PT lançou a candidatura de André Ceciliano ao Senado em aliança com o pessebista Marcelo Freixo para o governo. Na contramão, o PSB insiste em ocupar as duas posições na chapa majoritária, não retirando o nome de Molon e colocando em risco a unidade das esquerdas no Rio.

