PT marca para 2 de fevereiro ato de filiação de Marta Suplicy

O presidente Lula e Guilherme Boulos, que formará uma chapa com Marta à Prefeitura de São Paulo, participarão do ato edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O PT de São Paulo definiu a data e local da filiação da ex-prefeita e ex-senadora Marta Suplicy à legenda, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles. O evento deverá contar com a presença do presidente Lula (PT).

O ato acontecerá na Casa de Portugal, centro cultural emblemático localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo. O evento está programado para o início da noite de 2 de fevereiro, com previsão de início às 18 horas.

continua após o anúncio

Além da presença de Lula, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) estará presente no ato. Marta Suplicy será candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa encabeçada por Boulos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: