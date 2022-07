PT ofereceu suplência de França ao PSOL para superar impasse em torno da chapa de Haddad em São Paulo

Os partidos, porém, não aprovaram a proposta do presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, e o impasse continua edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na tentativa de resolver o impasse em torno do apoio à candidatura do ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), o presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, sugeriu que o PSOL ficasse com a suplência de Márcio França (PSB) no Senado, mas a proposta não teria agradado a nenhum dos partidos.

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, França prefere ter como suplente o empresário José Seripieri Junior, dono da QSaúde, que se filiou recentemente ao PSB. O PSOL, contudo, avalia que, além de vencer a resistência de França, a construção do acordo precisa do apoio de “uma maioria”, ainda inexistente. As legendas devem encontrar uma maneira de superar o impasse até o dia 5 de agosto, dia do registro na Justiça Eleitoral.

Além de São Paulo, o PT tenta solucionar crises em torno das alianças nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Tocantins. A Executiva Nacional do partido deverá se reunir na próxima semana para discutir possíveis soluções nestas regiões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE