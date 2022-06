PT pode abrir mão de Contarato e apoiar reeleição de Casagrande no Espírito Santo

Apoie o 247

247 - Em meio à corrida eleitoral pelo governo do Espírito Santo, o PT pode mudar de rumo e abrir mão da candidatura do senador Fabiano Contarato (PT-ES) para apoiar a reeleição de Renato Casagrande (PSB), de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles.

Contarato está ciente da intenção do partido e, apesar de desejar a candidatura, vai respeitar a decisão que for tomada. A movimentação de apoiar Casagrande conta, inclusive, com aval do ex-presidente Lula, segundo a reportagem.

Uma possível aliança entre PT e PSB em mais estados, como o Espírito Santo, já vinha sendo aventada nos últimos meses, mas o atual governador do estado também acenava para outras possibilidades.

