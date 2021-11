PT prepara Zé de Abreu como principal nome no RJ em 2022

Apoie o 247

Metrópoles - O PT quer que o ator José de Abreu, que abandonará a carreira para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, seja o principal puxador de votos do estado para a legenda 13.

Zé de Abreu vai ser concorrente do presidente nacional do PT, Washington Quaquá, que disse “não ter vaidade” pelo fato de o ator ter sido escolhido como principal nome do Rio de Janeiro para conseguir votos.

