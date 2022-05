PT tratou com Kassab sobre possibilidade de indicar vice para Haddad

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-ministro Gilberto Kassab foi abordado por petistas que gostariam de ver o ex-prefeito Felício Ramuth como o vice da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

Ramuth renunciou à Prefeitura de São José dos Campos para concorrer ao governo estadual pelo PSD. Integrantes da coordenação da campanha de Haddad perguntaram a Kassab se ele não gostaria de indicar Ramuth como o vice na chapa do petista. Kassab não tratou do assunto diretamente com Haddad, tampouco deu uma sinalização assertiva aos políticos do PT que o procuraram.

A campanha de Haddad entende que o ex-prefeito precisa encontrar um vice que esteja posicionado mais ao centro para angariar votos do eleitorado conservador de São Paulo. O nome do pessebista Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas, já esteve na mesa, mas o acerto dependeria da desistência de Márcio França em favor do PT.

