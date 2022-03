PT vai ao MPF contra Tarcísio Freitas (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido dos Trabalhadores fará uma representação junto ao Ministério Público Federal contra o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, por causa de um vídeo institucional gravado no último final de semana para anunciar uma obra na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A informação sobre a iniciativa da legenda foi publicada nesta segunda-feira (28) pela coluna Painel. A sigla afirmou o titular da pasta feriu o princípio da impessoalidade, ao citar Jair Bolsonaro, especicamente, e não o governo federal no vídeo.

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ministro disse no vídeo que o "governo Bolsonaro está fazendo a diferença para a infraestrutura aeroportuária e para São Paulo".

De acordo com o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, "está cada vez mais evidente que Bolsonaro e seus aliados vão agir na ilegalidade, sem a menor preocupação de seguir a legislação eleitoral". "No ano passado tentaram sabotar a credibilidade das urnas eletrônicas e agora, ao que parece, vão ignorar os limites que a lei impõe".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Congonhas está mais seguro com a entrega do Emas - blocos que se deformam e freiam uma aeronave que ultrapasse o limite da pista. Dispositivo aplicado pela 1a vez na América Latina e entregue pela @infraero. Mais uma do governo do presidente @jairbolsonaro para SP e para o Brasil pic.twitter.com/o6hWozxP9p — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 26, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE