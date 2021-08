PTB de São Paulo denuncia STF a corte internacional por prisão de Roberto Jefferson

O partido alegou que houve arbitrariedades do Supremo na prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, acusado de participação em milícias digitais edit

247 - O presidente e o vice-presidente do diretório do PTB de São Paulo, Otávio Fakhoury e Flávio Beall, respectivamente, protocolaram nessa quarta-feira (18) uma denúncia contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, por causa da prisão de Roberto Jefferson, presidente nacional do partido e acusado de participação em milícias digitais.

Segundo o presidente do diretório estadual do partido, a denúncia alegou, entre outras coisas, que o STF não ouviu a Procuradoria-Geral da República (PGR), contrária à prisão.

Em entrevista ao programa "Os Pingos Nos Is", da Jovem Pan, Fakhoury disse que entregou pessoalmente a denúncia. Para o dirigente, a prisão violou a liberdade de expressão. "É uma prisão por uma opinião, por uma fala que não representa risco", afirmou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE