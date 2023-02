PTB decide desfiliar Daniel Silveira, ex-deputado bolsonarista preso por ameaças golpistas

Extremista foi preso no último dia 2, em Petrópolis (RJ), após o término do seu mandato parlamentar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) decidiu desfiliar o ex-deputado federal Daniel Silveira. A informação é do colunista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo publicada nesta quarta-feira (8). Ele havia se juntado ao partido em março de 2022.

Silveira foi preso no último dia 2, em Petrópolis (RJ), após o término do seu mandato parlamentar. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas na condenação do ex-deputado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.

Nas eleições de outubro de 2022, ele se candidatou ao cargo de senador, mas foi derrotado. Ao justificar a desfiliação, o PTB comunicou que preferiu a medida ao invés de abrir um processo de expulsão.

Ainda de acordo com a reportagem, o PTB desfiliou, ainda, Wellington Macedo de Souza, que é acusado de ter participado da preparação de um atentado a bomba nos arredores do aeroporto de Brasília (DF), em dezembro do ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.