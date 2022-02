PTB pede que Judiciário barre vacinação contra Covid-19 nas escolas em SP

Apoie o 247

247 - O diretório paulista do PTB entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) pedindo o fim da campanha de vacinação contra a Covid-19 nas escolas. Para a legenda, a campanha promovida pelo governo João Doria (PSDB) pode gerar "perseguição aos pais" de crianças e adolescentes. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

Segundo o presidente do PTB em São Paulo, empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, "sem que ninguém se responsabilize pelos efeitos da vacina e ausentes os estudos para efeitos de médio e longo prazo, a obrigação da vacinação e perseguição aos pais afronta os direitos garantidos".

A sigla petebista tem ajuizado várias ações contra a vacinação. Na semana passada, o diretório paulista do PTB orientou lideranças e filiados em cargos eletivos municipais e estaduais se posicionem contra a adoção do passaporte da vacina da Covid-19.

O partido negou ser contra a vacinação, mas "contra sua obrigatoriedade à revelia das garantias fundamentais e liberdades individuais asseguradas pela Constituição Federal".

