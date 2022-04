PTB quer aproveitar polêmica do indulto para lançar nome de Silveira na disputa para o Senado pelo Rio

Apoie o 247

247 - O PTB quer aproveitar a polêmica em torno do indulto concedido por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) condenado a 8,9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a perda do mandato por atacar a democracia e as instituições, para lançar o nome do parlamentar como candidato do partido na disputa para o Senado pelo Rio de Janeiro.

Nesta semana, o PTB indicou Silveira para integrar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que tem a atribuição de analisar a cassação de deputados, entre outras funções. Ele também se tornou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública além de integrar na condição de titular, as Comissões de Esporte e Cultura e obter vaga como suplente na de Educação. Até então, Silveira só havia participado da subcomissão de geração de energia elétrica, em 2019.

