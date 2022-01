Publicação de Freixo em apoio a Haddad em São Paulo causa mal-estar no PSB

Apoie o 247

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, gerou mal-estar no PSB, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, após fazer uma publicação no Facebook na qual manifesta apoio à candidatura do ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

O PSB trabalha com o plano de lançar Márcio França ao governo de São Paulo, e a insistência do PT em lançar Haddad tem sido um entrave para uma aliança entre os dois partidos a nível nacional.

A repercussão negativa da publicação de Freixo fez com que o conteúdo fosse deletado na noite desta terça-feira (4).

A postagem desagradou principalmente os diretórios do PSB de São Paulo e do Rio Grande do Sul, assim como o presidente da sigla, Carlos Siqueira.

Independentemente do acordo que será fechado entre os dois partidos, Freixo espera receber o apoio do ex-presidente Lula (PT) para concorrer ao governo do Rio.

