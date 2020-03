PUC-SP suspende aulas por causa de coronavírus

Em um comunicado, a reitoria diz ter considerado "as recentes determinações e recomendações das autoridades do Estado de São Paulo" para tomar a decisão edit

247 - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) suspendeu as aulas e todas as atividades e eventos acadêmicos programados para a segunda-feira (16) por causa do coronavírus.

Em um comunicado no Facebook e enviado à coluna de Mônica Bergamo, a reitoria diz ter considerado "as recentes determinações e recomendações das autoridades do Estado de São Paulo" para tomar a decisão.

"Um novo comunicado a ser publicado no dia 16 de março definirá e informará as decisões e procedimentos a serem seguidos pela Universidade relacionados às últimas determinações das autoridades de saúde do Estado para combate à epidemia por coronavírus, a partir dessa data".