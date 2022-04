Quadrilha armada e mascarada assalta supermercado

Apoie o 247

ICL

247 - Uma quadrilha armada e com máscaras assaltou um supermercado na manhã desta terça-feira (5), no bairro Mineirão, Zona Norte de Sorocaba (SP). Os ladrões atiraram e duas pessoas ficaram baleadas durante o crime. Segundo o portal G1, a Polícia Militar afirmou que uma das máscaras era do personagem Coringa, vilão da série Batman.

O grupo aproveitou que um caixa eletrônico estava sendo reabastecido para iniciar o cometimento do crime. Um dos vigias do caixa foi rendido e baleado no peito e na perna. Ele não morreu porque usava um colete balístico. Uma mulher no local também foi atingida no pé. Os criminosos fugiram em um carro. Ninguém foi preso.

Em nota, o supermercado informou que está acompanhando o caso e que "a segurança é uma das prioridades em todas as unidades".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE