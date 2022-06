Quadrilha causa terror em Itajubá (MG) ao assaltar banco na madrugada

Apoie o 247

247 - Um grupo criminoso, fortemente armado, causou terror na madrugada desta quinta-feira (23), na cidade de Itajubá, no Sul de Minas. As informações são do portal R7.

Segundo a Polícia, a quadrilha atacou uma agência da Caixa Econômica Federal, pouco antes da meia noite.

Ao menos seis veículos foram usados na ação. Um deles foi incêndiado para impedir a passagem de policiais. Moradores registraram a troca de tiros e explosão de bombas. Várias ruas da cidade foram tomadas pelos criminosos. O quartel da PM chegou a ser cercado pelos criminosos.

Itajuba praça de guerra vsf pic.twitter.com/XJfqPHBctm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — draoˢᶜᶜᵖ (@pbuscarioli) June 23, 2022





A prefeitura de Itajubá, em nota oficial, confirmou que uma pessoa ficou ferida na perna durante a ação dos criminosos e se encontrava em atendimento no hospital.

Ainda segundo o comunicado, homens da polícia civil e militar estavam em busca dos assaltantes, que fugiram em cinco veículos, uns em direção a Pouso Alegre e outros no sentido de São Lourenço.

