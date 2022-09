Quaest em MG: Zema mantém 47% e Kalil sobe para 30%

Para a presidência, Lula subiu 2 pontos no estado mineiro e chegou a 45%, enquanto Bolsonaro caiu 3 e foi a 33% edit

247 - A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) aponta crescimento de Alexandre Kalil (PSD) na disputa para o governo de Minas Gerais contra Romeu Zema (Novo), que ocupa o cargo desde 2019.

O atual governador mineiro manteve-se na liderança com 47%, mesma porcentagem apontada no levantamento anterior. Já Kalil subiu 2 pontos percentuais e atingiu 30% das intenções de voto. O restante dos candidatos pontuou menos de 5%, sendo que a porcentagem de brancos e nulos manteve-se em 7% e os indecisos caíram 4 pontos, atingindo também a casa dos 7%.

Para o segundo turno, Zema caiu três pontos enquanto Kalil subiu três pontos. O atual governador, agora, tem 56% contra 31% do candidato do PSD.

A corrida para o Senado no estado mostra crescimento de Cleitinho Azevedo (PSC) para 24% (antes era 21%). Alexandre Silveira (PSD) também cresceu três pontos e foi para 15%. Marcelo Aro (PP) oscilou 1 ponto para cima e chegou a 11%, enquanto Sara Azevedo (PSOL) manteve seus 4%. Os brancos e nulos caíram 6 pontos e chegaram a 14%, enquanto 25% do eleitorado está indeciso na escolha para o Senado.

Para a presidência da República, o povo de Minas Gerais aumentou em 2 pontos as intenções de voto em Lula (PT), chegando a 45%. Jair Bolsonaro (PL) caiu 3 pontos e foi a 33%, enquanto Ciro Gomes (PDT) manteve-se em 6% e Simone Tebet (MDB) permaneceu com 5%. Os demais candidatos pontuaram 1% ou menos. Os indecisos somam 6% do eleitorado, enquanto 4% vão votar branco ou nulo.

A pesquisa Genial/Quaest de Minas Gerais entrevistou 2 mil pessoas face a face entre 22 e 25 de setembro, tendo margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Seu registro na Justiça Eleitoral é MG-07243/2022.

