Quaest: no Rio, Castro amplia vantagem sobre Freixo e Bolsonaro supera Lula

247 - Pesquisa Quaest, encomendada pelo banco Genial e divulgada nesta quinta-feira (15), mostra que o governador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Cláudio Castro (PL), ampliou a vantagem sobre o segundo colocado, Marcelo Freixo (PSB).

Castro agora tem 31% das intenções de voto e Freixo 21%. Na rodada anterior da pesquisa, Castro tinha 25% e Freixo 19%.

Cláudio Castro - 31%

Marcelo Freixo - 21%

Rodrigo Neves (PDT) - 7%

Cyro Garcia (PSTU) - 4%

Paulo Ganime (Novo) - 2%

Juliete Pantoja (Unidade Popular) - 2%

Wilson Witzel (Partido da Mulher) - 2%

Eduardo Serra (PCB) - 1%

Luiz Eugênio Honorato (PCO) - 1%

Indecisos - 13%

Braco/Nulo/Não vão votar - 16%

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Castro e Freixo, o governador venceria por 42% a 34%.

Contra Neves, Castro venceria por 43% a 24%.

Senado

Romário (PL) lidera a disputa pelo Senado no Rio.

Romário – 37%

Alessandro Molon (PSB) – 13%

Cabo Daciolo (PDT) — 9%

Clarissa Garotinho (União Brasil) – 9%

André Ceciliano (PT) – 4%

Professor Helvio Costa (DC)* – 1%

Marcelo Itagiba (Avante) – 1%

Branco/Nulo/Não vai votar – 17%

Não sabe/Não respondeu – 9%

*Candidatura indeferida pelo TRE-RJ

Eleição presidencial

Jair Bolsonaro (PL) supera o ex-presidente Lula (PT) em intenções de voto no Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa, o chefe do governo federal pontua 40%, enquanto o petista 36%. Lula perdeu três pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

A projeção de segundo turno mostra empate técnico, com Bolsonaro com 45% e Lula com 44%.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.500 eleitores do Rio entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números RJ-06349/2022 e BR-01798/2022.

