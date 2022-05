"Quanto mais gente na rua, mais proteção Lula terá", diz Rui Falcão sobre segurança do ex-presidente

Apoie o 247

247 - Em discurso na semana passada em um encontro com movimentos sociais, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula (PT) à Presidência da República, afirmou que a grande presença de apoiadores do petista em eventos públicos é importante também para garantir a segurança do ex-presidente.

"Quanto mais gente colocarmos na rua, mais proteção o presidente Lula terá e menos espaço para aventureiros tentarem a sorte", disse.

Falcão falava sobre um evento na casa do físico Rogério Cerqueira Leite, em Campinas, São Paulo, onde um grupo de moradores tentou impedir a entrada de Lula no local.

À Folha de S. Paulo, o parlamentar afirmou que o objetivo não é criar pânico entre a militância de Lula. Ele garantiu que a preocupação com a segurança do ex-presidente é normal. "É apenas uma coisa natural, Lula é uma pessoa muito visada. Ele conta com segurança profissional e naturalmente também o apoio da militância mais organizada".

