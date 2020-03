"Quanto menos você circular, menos chance tem de adquirir", recomenda David Uip

Infectologista recomenda que as pessoas com mais de 55 anos evitem estar em aglomerações como prevenção ao contágio do novo coronavírus edit

247 - O médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, recomendou que as pessoas com mais de 55 anos evitem se possível estar em aglomerações como prevenção ao contágio do novo coronavírus.

"É o pessoal mais exposto ao risco mais vulnerável. Claro que quanto menos você circular, menos chances você tem de adquirir. Mas não há nenhuma obrigação para você deixar de ir e vir", afirmou o infectologista ao UOL.

O Ministério da Saúde informou que foram confirmados 121 casos de Covid-19, o novo coronavírus, no Brasil. Segundo o relatório divulgado neste sábado (14), o país tem 1.496 casos suspeitos em 13 estados, além de 1.413 casos descartados (leia mais no Brasil 247).