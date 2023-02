“Quantos morreram porque seguiram o genocida e não se vacinaram?”, questiona Boulos

O deputado do PSOL-SP fez referência à conclusão da CGU sobre a vacinação de Jair Bolsonaro, repudiado por internautas. Veja as reações edit

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) criticou Jair Bolsonaro (PL) após a Controladoria-Geral da União (CGU) Vinícius de Carvalho que o ex-ocupante do Planalto tomou a vacina Janssen contra a Covid-19.

"Quebra do sigilo indica que Bolsonaro se vacinou escondido no meio da segunda onda de COVID enquanto milhares de brasileiros morriam por dia. Quantos dos 700 mil mortos morreram porque ouviram o genocida e não se vacinaram?", escreveu o parlamentar no Twitter.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou um requerimento para que o cartão de vacinação de Bolsonaro seja apresentado ao Congresso Nacional.

Bolsonaro foi um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid em 2021, quando a CPI sugeriu a autoridades o indiciamento dele por nove crimes relacionados à pandemia. O ex-ocupante do Planalto ainda não foi condenado.

O ex-chefe do Executivo federal sofreu mais de 140 pedidos de impeachment durante o seu governo. Alguns dos pedidos citaram ilegalidades referentes ao gerenciamento de políticas públicas para ajudar a população a se prevenir do coronavírus.

