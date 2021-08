Quaquá defende palanques múltiplos para Lula no Rio se Freixo não obtiver o apoio de Eduardo Paes

"O projeto do PT é isolar ao máximo e derrotar o Bolsonaro", disse o vice-presidente nacional do PT edit

Agenda do Poder - O vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá disse nesta terça-feira, em entrevista ao Valor Econômico, que se o provável candidato do PSB ao Governo do Rio, deputado Marcelo Freixo, não conseguir o apoio de Eduardo Paes, Lula deve ter mais de um palanque no Rio, para agregar os votos de Freixo, Santa Cruz e, eventualmente, o do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), um ex-petista.

“O projeto do PT é isolar ao máximo e derrotar o Bolsonaro”, diz o petista.

Questionado sobre o risco de o PSB não apoiar o PT nacionalmente, prejudicando Lula, o dirigente rebate. “Se eles não nos apoiarem, também não vamos apoiá-los em lugar nenhum”, afirma.

