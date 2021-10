Quaquá diz que Freixo perdeu as condições de ser o nome da esquerda no Rio

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O voto do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) contra a PEC 5, que ampliaria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, para tentar impedir abusos de poder dos procuradores, provocou abalos na relação com o PT. "Ele (Freixo) perde completamente as condições de ser o candidato de esquerda no Rio. É trágico alguém que se diz da esquerda votar a favor de que o Ministério Público tenha autonomia de fazer o que quiser sem ter o escrutínio da sociedade brasileira", disse o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, ao jornal O Globo.

Procurado, Freixo minimizou o mal-estar e disse que o apoio petista à sua candidatura não foi afetado para 2022. "Divergências podem acontecer. Não tem atrito algum na aliança", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE