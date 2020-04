Quatro hospitais municipais na Zona Leste de SP têm 100% de ocupação na UTI

A quantidade de mortes por coronavírus no estado de São Paulo subiu para 853, de acordo com novo balanço. Nas últimas 24 horas foram 75 novas mortes e 525 novos casos confirmados da covid-19 edit

247 - Quatro hospitais da Zona Leste da cidade de São Paulo estão sem vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para casos graves. São meles: Doutor Inácio Proença de Gouveia, Tide Setúbal, Cidade Tiradentes e Ermelino Matarazzo.

A quantidade de mortes por coronavírus no estado de São Paulo subiu para 853, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (16). São 11.568 confirmações da doença no estado. Nas últimas 24 horas foram 75 novas mortes e 525 novos casos confirmados da covid-19.

A lotação dos leitos de UTI passa dos 80% em alguns hospitais estaduais. No Emílio Ribas, a lotação é de 93%. O hospital tem apenas 30 leitos, mas é referência em infectologia. Os dados foram publicados no G1.

No Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP, 83% das vagas de UTI estão ocupadas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.