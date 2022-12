Quatro policiais civis são presos no Rio suspeitos de envolvimento com bicheiros

As investigações apontaram que os agentes queriam vantagens indevidas para permitir o funcionamento de jogos de azar e prostituição edit

247 - Quatro policiais civis foram presos nesta quinta-feira (1) suspeitos de receber propina para não combater jogos de azar e prostituição no estado do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que os agentes queriam vantagens indevidas para permitir o funcionamento dos estabelecimentos.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a ação foi consequência de uma investigação da Promotoria que na quarta (30) prendeu dez pessoas. Também fez busca e apreensão na casa do coronel Rogério Figueiredo, ex-secretário da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "não compactua com desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos".

A Polícia Civil disse que "instaurou PAD (Processo Administrativo Disciplinar) para apurar responsabilidade administrativa disciplinar dos servidores". "A Corregedoria também solicitou acesso às investigações e aguarda o envio dos documentos para andamento aos processos administrativos necessários", disse.

