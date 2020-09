Queimada pode ter causado acidente entre caminhão e van que matou 12 pessoas em Minas Gerais

247 - Uma queimada às margens da BR-365 pode ter causado a batida entre um caminhão e uma van em Minas Gerais. 12 pessoas morreram. Segundo relatos, após o fogo no mato, uma árvore teria tombado na pista e o motorista da van bateu de frente com o caminhão.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informou que “duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o veículo de resgate do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local, mas as equipes encontraram 12 pessoas já sem vida, sendo 11 na van e o motorista do caminhão.”

A matéria ainda relata que “apenas um dos ocupantes da van foi socorrido e levado, em estado grave, ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ele apresentava ferimentos nas pernas, no abdome e na cabeça. A van ficou destruída.”

