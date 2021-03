Queiroga é recebido com protesto na USP aos gritos de “Bolsonaro genocida” (vídeo)

247 - A visita do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao Incor (Instituto do Coração), ao Instituto Central do Hospital das Clínicas e ao prédio da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) nesta quinta-feira (26), foi marcada por uma manifestação feita pelos 72 professores titulares da instituição. O titular da foi recebido aos gritos de “Bolsonaro, genocida!”, como mostra o vídeo abaixo.





Os docentes elaboraram um manifesto sobre o combate à Covid-19 com posições contrárias as adotadas pelo governo Jair Bolsonaro.

No documento, os professores destacam a necessidade de transparência sobre os dados da vacinação, dos casos e mortes relacionados à doença, acesso gratuito e universal à vacinação, além da adoção do distanciamento social como forma prioritária para conter o avanço da pandemia e da rejeição da utilização de medicamentos sem eficácia comprovada.

