Queiroga rebate Doria e diz que São Paulo deve vacinas ao PNI

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o estado de São Paulo deve vacinas ao Programa Nacional de Imunização (PNI). A declaração vem após o governador João Doria (PSDB) ter acusado a pasta de entregar apenas metade das doses devidas ao estado.

No entanto, Queiroga explicou que o problema se trata de uma falha de comunicação entre a pasta e o governo paulista.

“O que apontam os dados é que o estado é devedor ao PNI. Não de uma maneira culposa ou qualquer outra questão, é apenas em relação à base de cálculo que estava sendo feita em função do Butantan ao estado de São Paulo. Lá atrás, foi entendido que as vacinas produzidas no Butantan não precisavam ir para o Centro de Logística do Ministério da Saúde para depois serem distribuídas para o estado de São Paulo. […] Então, em função disso, aponta-se que há uma recepção maior de doses da CoronaVac no estado de São Paulo”, disse Queiroga, em coletiva após reunião com o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorynchtein.

Ao lado de Gorynchtein, o ministro da Saúde disse que, se a informação for confirmada, a compensação será feita de forma gradual, para não prejudicar o estado. (Com informações do Antagonista).

