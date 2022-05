Queiroz comemora chacina no Rio: "menos votos da esquerda"

Ex-policial militar, Queiroz é candidato a deputado federal pelo PTB e planeja se eleger com o mesmo discurso violento que elegeu Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado e Bruna Lima, Metrópoles - O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, comemorou as 22 mortes na chacina ocorrida nesta terça-feira (25/5) na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Para Queiroz, as mortes causadas por policiais, significam “menos 22 votos da esquerda”.

Ex-policial militar, Queiroz é candidato a deputado federal pelo PTB e planeja se eleger com o mesmo discurso violento que elegeu Jair Bolsonaro em 2018.

A operação, que já se configura como a terceira mais letal da história do Rio, visava, segundo a Polícia Militar, prender mais de 50 traficantes que saíram em comboio da Rocinha para a Vila Cruzeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE