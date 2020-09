Queiroz depõe ao MP-RJ sobre vazamento da Furna da Onça

Operador financeiro do clã Bolsonaro, Fabricio Queiroz ele chegou à sede do MP-RJ pouco após as 14h, junto com a filha Nathalia, investigada por participar do esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj edit

247 - O ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do clã Jair Bolsonaro depõe na tarde desta quinta-feira, 3, no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, em 2018.

Segundo o site O Antagonista, Queiroz ele chegou à sede da Procuradoria pouco após as 14h, junto com a filha Nathalia, investigada por participar do esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

