Queiroz e seu filho usaram apartamento de ex-mulher de Wassef

247 - Novas revelações mostram que o envolvimento entre Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e o ex-advogado do clã, Frederick Wassef é cada vez maior.

Mensagens encontradas nos celulares apreendidos da família de Queiroz revelam que ele e seu filho também usaram um apartamento em São Paulo da empresária Maria Cristina Boner, ex-mulher de Wassef, aponta reportagem do jornal O Globo publicada nesta quarta-feira (15).

O diálogo via WhatsApp começou no 24 de novembro de 2019. No dia, às 00h15, Queiroz escreveu para Márcia Oliveira de Aguiar, sua esposa, via Whatsapp, que estava indo "para a casa do Anjo (codinome que as investigações apontam como sendo de Wassef). A mulher respondeu: “Felipe também? Tomara que tenha boas notícias”, questionou em referência ao filho do casal. Em seguida, Queiroz enviou para Márcia uma foto do filho sentado em um sofá branco com uma ampla sala ao fundo.

Segundo a reportagem, o celular registrou que os dados foram enviados da rua Jerônimo da Veiga esquina com a rua Manuel Kant, no bairro Chácara Itaim

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.