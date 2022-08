Queiroz omite apartamento de R$ 356 mil em declaração ao TSE

Apoie o 247

247 - Ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fabrício Queiroz (PTB-RJ) não citou um apartamento no valor de R$ 356 mil ao confirmar a sua candidatura a deputado estadual no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O imóvel, no bairro da Taquara, Zona Oeste da capital carioca, foi comprado em novembro de 2018. A informação foi publicada nessa quinta-feira (4) pela coluna de Juliana Dal Piva, no portal Uol.

O ex-assessor conseguiu dinheiro na Caixa Econômica para comprar o apartamento, segundo uma certidão do cartório do 9º ofício de registro de imóveis. Foi lá que ele cumpriu prisão domiciliar em um contexto de investigações por corrupção no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, onde o parlamentar tinha mandato antes de ser eleito para o Senado.

A empresa Novo Engenho Construtora, Empreendimentos e Participações vendeu o imóvel.

Ao jornal O Globo, Queiroz disse ter enviado "a fiel cópia" de sua declaração do Imposto de Renda ao PTB. "Tem que ver o que houve com o partido. Entreguei toda a minha declaração do Imposto de Renda ao PTB. Estou entrando agora na vida pública, jamais começaria dessa forma, escondendo meus bens".

Queiroz foi preso no dia 18 de junho de 2020 em Atibaia (SP), onde estava escondido em um imóvel que pertence a Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu liberdade ao ex-assessor em março de 2021.

De acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017. Extratos bancários do ex-assessor também mostraram que ele depositou 21 cheques na conta de Michelle, entre 2011 a 2016, totalizando R$ 72 mil. Márcia Aguiar depositou outros seis, totalizando R$ 17 mil.

