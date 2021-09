Queiroz participa de ato a favor de Bolsonaro em Copacabana e é tietado

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro é apontado pelo MP como operador do esquema de 'rachadinha' na Alerj edit

247 - Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi às ruas do Rio nesta terça-feira (7) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A reportagem é do portal G1.

Em uma rede social, ele postou uma foto usando a camisa do Brasil, ao lado do filho, ainda dentro do carro, quando estava a caminho da manifestação que acontece na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ato, convocado pelo presidente, tem uma pauta antidemocrática, com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.

Ao chegar ao local, Queiroz, que é investigado no caso das "rachadinhas" e chegou a ser preso, foi tietado por manifestantes, com quem tirou fotos.

Queiroz também abraçou e tirou fotos com o deputado federal Otoni de Paula (PSL-RJ) – alvo de mandado de busca expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em investigação sobre a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia.

