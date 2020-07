Queiroz presta depoimento ao MPF sobre vazamento da operação Furna da Onça

247 - Apontado como operador financeiro do clã Bolsonaro, Fabricio Queiroz presta depoimento nesta quinta-feira (2) ao Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a CNN Brasil, o depoimento de Queiroz será feito de maneira presencial no presídio de Bangu 8, onde ele está preso, e ocorre no âmbito do inquérito sobre o vazamento do relatório do Coaf, que integrava as investigações da Operação Furna da Onça e apontava sua movimentação atípica de R$ 1,2 milhão.

A revelação sobre o vazamento foi feita pelo empresário Paulo Marinho. Segundo ele, o senador Flávio Bolsonaro se beneficiou de informações passadas por um delegado da Polícia Federal, que teria avisado ao político que Queiroz aparecia nas investigações.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.