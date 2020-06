Queiroz tinha “lista” de contatos para ajudá-lo em prisão, aponta investigação

Investigadores disseram que Fabrício Queiroz tinha “uma caderneta com anotações sobre pessoas que poderiam ajudá-lo caso fosse preso no batalhão prisional da Polícia Militar” edit

247 - Os investigadores responsáveis pelo caso Fabrício Queiroz informaram que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro não está preso no Batalhão Especial Prisional (BEP) porque ele tinha “uma caderneta com anotações manuscritas sobre pessoas que supostamente poderiam ajudá-lo caso fosse preso no batalhão prisional da Polícia Militar”. A informação é do portal G1.

“(...) determina à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, que encaminhe o referido investigado para uma unidade prisional compatível com a sua segurança e o rigor da medida preventiva, preferencialmente no Complexo de Gericinó, em Bangu, estando vetada em qualquer hipótese sua custódia no Batalhão Especial Prisional – BEP”, diz trecho da decisão do juiz da 27ª Criminal do Rio.

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi preso na quinta-feira (18) em Atibaia, no interior do estado São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.