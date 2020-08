Queiroz vai ao STJ contra decisão de mandá-lo de volta à prisão

Operador das "rachadinhas" do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, Fabricio Queiroz recorreu da decisão do ministro Felix Fischer, que revogou sua prisão domiciliar edit

247 - A defesa do ex-assessor Fabricio Queiroz, operador financeiro do clã Bolsonaro, protocolou nesta sexta-feira, 14, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), um recurso contra a decisão do Felix Fischer que revogou a sua prisão domiciliar e a de sua mulher, Márcia Aguiar.

No início da noite desta sexta, o desembargador Milton Fernandes de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), expediu mandado de prisão para Queiroz e Márcia Aguiar.

“A Secretaria de Administração Penitenciária deverá acautelar os réus em unidades destinadas a cada um dos gêneros e que provejam as suas seguranças, expressamente vedado o acautelamento no Batalhão Especial Prisional”, diz Souza em decisão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.