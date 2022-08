Quem causar tumulto durante votação será preso em flagrante, avisa presidente do TRE-RJ

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Elton Leme, alertou que o eleitor que tumultuar no dia da eleição será preso em flagrante por crime eleitoral.

"Estamos muito atentos para dar uma resposta exemplar a todos os casos. O TRE-RJ vai atuar na divulgação de cartazes afirmando que tumultuar a eleição é crime eleitoral. Se um eleitor, por exemplo, causar tumulto por alegar que digitou um número na urna, mas outro apareceu, a ordem é prender em flagrante", afirmou Leme em entrevista ao jornal O Globo.

O desembargador disse também que a Justiça Eleitoral no Rio irá trabalhar com o contingente total de todas as forças. "Só da Polícia Militar e da Polícia Civil chegamos a 60 mil homens. Ainda teremos a Guarda Municipal, aqui na capital. Sobre os militares, o contingente será cedido a partir de avaliação feita pelo Comando Militar do Leste, mas devem ser milhares", afirmou.

