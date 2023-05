Quem é a “musa” de escola de samba investigada por ligação com milícia no RJ

Apoie o 247

247 - Na quarta-feira (3), o nome de Thaianna Cristina Mesquita, mais conhecida como Thay Magalhães, foi citado em investigações do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com a apuração do Metrópoles, a madrinha do Acadêmicos de Niterói participou de uma reunião com a alta cúpula dos integrantes da milícia do Tandera, segundo maior grupo criminoso do estado.

Thay foi identificada em uma das fotos capturadas pelo Ministério Público e é acusada de negociar apoio político com milicianos..

