"Quem fala sobre a investigação é quem investiga", diz Freixo após rumores sobre delação de Lessa no caso Marielle

247 - Ex-deputado federal e presidente da Embratur, Marcelo Freixo se pronunciou nesta quarta-feira (24) após vazamentos de uma suposta delação premiada no caso Marielle Franco. Nesta terça-feira (23), após o The Intercept divulgar que o ex-policial militar Ronie Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018, teria delatado a investigadores que o mandante do crime foi o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Domingos Brazão, a Polícia Federal emitiu uma nota oficial para repudiar a divulgação e repercussão de informações relacionadas à investigação. A corporação alega que as informações divulgadas não condizem com a realidade e pede cautela na interpretação dos fatos.

A manifestação de Freixo vai na mesma linha. O ex-parlamentar diz que cabe à Polícia Federal divulgar informações sobre as apurações. Condutas diferentes podem, segundo ele, "prejudicar" a investigação. "Eu estou acompanhando de perto desde ontem as notícias sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quero reforçar a confiança e elogiar o trabalho da Polícia Federal, que com muita dedicação e responsabilidade tem avançado nas apurações. A solução deste crime interessa a todos os brasileiros que acreditam na justiça e na democracia. Diante disso, quem fala sobre a investigação é quem investiga. Cabe somente à PF se pronunciar sobre o caso quando julgar pertinente. Qualquer coisa diferente disso pode prejudicar o resultado da apuração. É desejo de todos nós descobrirmos de uma vez por todas quem mandou matar Marielle e qual a motivação do crime".

Na suposta delação, Lessa teria afirmado que a morte de Marielle seria uma vingança de Brazão contra Freixo.

