"Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária", diz padre Júlio Lancellotti

247 - No programa Giro das 11 na TV 247, o padre Júlio Lancellotti expôs a perversidade causada pelo mercado imobiliário na cidade: “São Paulo tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Mas quem governa São Paulo é o mercado imobiliário. O grande motor de São Paulo é a especulação imobiliária, que gera desigualdade e exploração”, disse.

Lancellotti também afirmou que a situação em São Paulo é emblemática da desigualdade estrutural: “Tem um teólogo espanhol leigo chamado Bernardo Pérez Andreo, que escreve o livro ‘La corrupción no se perdona’, que é muito interessante. Ele analisa que a desigualdade impossibilita a democracia. Não há democracia com tanta desigualdade estrutural. Isso é o que vivemos hoje no Brasil, onde não há diálogo, participação, autonomia e a humanização da vida…”, concluiu o Padre.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.