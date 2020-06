Quero deixar claro que sou advogado de Jair Bolsonaro, sim, disse Wassef em maio

"Quero deixar claro que sou advogado do presidente, sim, como sou advogado do Flávio Bolsonaro, seu filho, também", afirmou Frederick Wassef, responsável pelo imóvel onde estava escondido Fabrício Queiroz, envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio edit

247 - O advogado Frederick Wassef, responsável pelo imóvel onde Fabrício Queiroz estava escondido, confirmou realmente que defendia Jair Bolsonaro. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Queiroz foi preso nesta quinta-feira (18) em São Paulo por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio, onde ele trabalhava com o parlamentar.

Em 15 de maio o advogado ficou irritado ao saber que foi citado no relatório da segunda investigação da facada em Bolsonaro na campanha presidencial de 2018, o advogado ficou irritado e fez questão de mandar uma nota para se defender.

"Quero deixar claro que sou advogado do presidente, sim, como sou advogado do Flávio Bolsonaro, seu filho, também. E atuei em todos os casos no passado, inclusive no caso Maria do Rosário", afirmou. O relato foi publicado na coluna Painel.

O advogado também disse que Bolsonaro assinou procurações que o designam para o caso em setembro do ano passado, mas que ele preferiu não usar.

"Não juntei a procuração porque eu sei o perigo que envolvia isso e não havia necessidade. Eu não queria naquele momento aparecer porque não havia necessidade, como eu continuo até hoje. É uma questão de segurança. A gente vive num país em que se manda matar e às vezes membros da polícia são cooptamos. Se mandaram assassinar o presidente, imagina um advogado da linha de frente", completou.

Sobre o caso Queiroz, o defensor afirmou que não sabia onde ele estava.

