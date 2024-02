“Quero o jovem na escola”, diz Lula ao inaugurar ginásio olímpico que virou colégio integral

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quarta-feira (7), da cerimônia de inauguração do Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado e do lançamento da pedra fundamental do Campus Parque Olímpico/Cidade de Deus, do Instituto Federal (IFRJ) e afirmou que o objetivo é “tentar dar ao Brasil, no Século 21, uma oportunidade que não deram para ele em nenhum século. É apostar que o povo brasileiro é tão inteligente quanto qualquer outro povo e o que ele precisa é apenas ter oportunidade de ter acesso às coisas que todo ser humano deveria ter”.

O equipamento público é formado por 24 salas de aulas, recepção, uma unidade de alimentação e nutrição, uma sala multiuso e outra para apoio pedagógico, área de circulação, sanitários para funcionários e alunos, além de instalações esportivas com duas quadras e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica.

O presidente enfatizou que o governo tem a obrigação de garantir oportunidades para as pessoas e destacou a recente criação de programas sociais para que os estudantes permaneçam na escola, como o programa Pé-de-Meia. “Eu quero jovem na escola, eu não quero o jovem na cadeia, não quero no tráfico. Não é só melhorar a vida das crianças nas escolas, é dar mais segurança para a mãe e para o pai, porque a criança vai estar o dia inteiro na escola. Ela vai ter música, ter esporte, ter acesso à cultura e à arte”.

“Tudo o que ela queria era ver um programa de esporte voltado para a educação, para a construção da cidadania e para a possibilidade de um futuro com maiores oportunidades para essas crianças. Nenhuma outra homenagem traria mais alegria para ela e para nossa família”, completou.

“É por isso que eu tenho orgulho de ser o presidente que mais fez universidades federais nesse país”, ressaltou Lula. “Vou fazer mais cem (institutos federais) agora para que a gente possa dar à juventude brasileira a oportunidade de não precisar ir para o narcotráfico, para o crime organizado, ter uma vida tortuosa, quando a gente pode, através da educação, fazer com que todas as crianças tenham oportunidades de se transformarem em cidadãos e cidadãs de primeira categoria. É por isso que estamos aqui”, afirmou .

A assinatura do termo de cessão do uso de outra arena olímpica, a Arena Carioca 2, permitirá que o local seja transformado no Campus Parque Olímpico/Cidade de Deus do IFRJ, atendendo até 1.400 alunos. A iniciativa oficializa a implantação da unidade educacional, garantindo o acesso das comunidades ao ensino técnico e profissional, além de integrar a ação de continuidade da política de expansão dos institutos federais no país.

Serão repassados R$ 15 milhões do Novo PAC para a construção do campus. A entrega da obra está prevista 2025. A unidade atuará no eixo Ambiente e Saúde (ofertando cursos na área de enfermagem, farmácia e análises clínicas) e no eixo Controle e Processos Industriais (cursos na área de automação industrial, mecânica e sistemas de energia).

O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a educação tem relação muito forte com o esporte. Na cerimônia, ele assinou a Declaração de Disponibilidade Orçamentária referente à implantação da sede do campus do IFRJ. “Nós temos a compreensão de que nenhum país se desenvolve com justiça social sem investir em educação. E a educação tem uma relação muito forte com o esporte”, declarou.

Camilo ainda destacou o significado da ocasião, que une o esporte e a educação. “Ocupar esse espaço, que é um legado das Olimpíadas, tem um simbolismo forte. E essa escola é de tempo integral, é construir um projeto de vida para o aluno. O projeto de vida vem com esporte, cultura, apoio psicossocial, olhar de futuro”, disse.

