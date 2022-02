Quiosque onde congolês foi espancado até a morte tem alvará suspenso

Apoie o 247

Metrópoles - O alvará e o licenciamento do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, foi suspenso pela Prefeitura do Rio, até que sejam apuradas as responsabilidades sobre a morte do congolês Moïse Kabamgabe, espancado até a morte no último dia 24/1 no endereço. No próximo sábado (5/1), uma manifestação organizada pela família e comunidade congolesa será realizada no local, às 10h.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que “tendo em vista que o crime ocorreu nas imediações dos quiosques alcançados pelo contrato de concessão firmado entre o município do Rio e a Orla Rio, a prefeitura informa que notificou a concessionária para que garanta a restrição temporária de funcionamento dos estabelecimentos”.

