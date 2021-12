Rachadinha: suposto ex-funcionário de Carlos Bolsonaro diz não se lembrar do nome de nenhum colega

Apoie o 247

247 - O ex-servidor público Gilmar Marques, lotado no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de 2001 a 2008, disse ao Ministério Público do Rio em depoimento que nunca teve um crachá de trabalho e que nem se lembra dos nomes dos colegas, informa a GloboNews.

Marques foi ouvido pelo MP-RJ no âmbito da investigação que apura a possível prática de rachadinha no gabinete de Carlos. O depoimento do ex-servidor tem indícios de que ele era, na verdade, funcionário fantasma.

O suposto ex-funcionário do vereador foi casado com Andrea Siqueira Valle, irmã de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Era ela quem chefiava o gabinete de Carlos.

