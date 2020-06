Rafaela, mãe de João Pedro, quer justiça: "Noites que não consigo dormir"

Em meio ao luto, Rafaela Coutinho Matos, mãe de João Pedro, afirma que "agora, a gente está nessa luta por Justiça”, referindo-se ao assassinato do filho, que foi alvejado por tiros pela PM do Rio de Janeiro edit

247 - Em meio ao luto, Rafaela Coutinho Matos, mãe de João Pedro, conta como o núcleo familiar — ela, o marido Neilton da Costa Pinto e a filha, Rebeca, de 4 anos — tem vivido a ausência de João. A informação pe do portal Universa.

No dia 18, completa-se um mês em que o jovem foi morto durante ação das Polícias Civil e da Polícia Federal em São Gonçalo (RJ).

Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que investiga o crime, o projétil entrou no corpo de João Pedro pela região torácica posterior —nas costas, na altura da axila direita, e ficou alojado no corpo do menino. Os policias civis alegam que ele foi baleado durante troca de tiros entre eles e traficantes; a família fala que o imóvel em que João Pedro estava foi invadido pelos agentes da corporação.

"Agora, a gente está nessa luta por Justiça. Focando um pouco nisso, tentando ficar tranquilo. Porque agora começam os depoimentos [do caso]", diz. "E não que a luta traga ele de volta, mas vamos ter um alívio. Só um aliviozinho."

