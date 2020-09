Rainha do Carnaval de BH, Lais Aparecida da Silva, apresenta provas sobre caso de racismo

“Vir aqui hoje é representar toda uma população que sofre desde o nascimento com o constrangimento, a exclusão", disse Lais edit

Revista Fórum - Lais Aparecida da Silva, rainha do carnaval de Belo Horizonte de 2020 e enfermeira, foi à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin) nesta quinta-feira (3) apresentar provas contra o homem que a atacou através do Whatsapp com injúrias raciais após ela recusar um pedido de encontro.

“Vir aqui hoje é representar toda uma população que sofre desde o nascimento com o constrangimento, a exclusão", disse Lais.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.