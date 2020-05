Ramagem trocou PF do Rio antes de ser nomeado, diz delegado

247 - O diretor-executivo da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, declarou que Alexandre Ramagem já operava a mudança na superintendência da PF no Rio de Janeiro antes mesmo de sua nomeação para a diretoria-geral.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o comando do órgão no Rio está no centro do inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na PF para ter acesso a investigações com potencial de atingir sua família e aliados.”

A matéria ainda sublinha que “Oliveira era o superintendente naquele estado e assumiu recentemente a diretoria-executiva, segundo cargo na hierarquia da PF. Ele prestou depoimento da semana passada, mas pediu para ser reinquirido.”

