Rapper Bielzin é expulso de voo por não usar máscara e debochar de comissários. Artista acusa Latam de agir com preconceito

Voo da Latam para Vitória, no Espírito Santo, precisou retornar ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio edit

247 - O rapper Bielzin foi expulso de um voo da companhia Latam por não utilizar máscaras de proteção contra a Covid, na manhã deste sábado (19). O artista e sua equipe estavam viajando do Rio de Janeiro para Vitória, no Espírito Santo, quando começou a confusão. A reportagem é do portal G1.

Com o voo já em andamento, o piloto decidiu retornar ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para que o cantor fosse retirado da aeronave.

Apesar da flexibilização do uso de máscaras em parte do país, o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 segue obrigatório dentro de áreas de acesso controlado dos aeroportos, como as áreas de embarque e dentro das aeronaves.

Antes de decidir pelo retorno ao Rio, o piloto e outros funcionários da empresa pediram algumas vezes para que Bielzin e seus amigos colocassem a máscara. O comandante chegou a avisar que voltaria ao Rio se não fosse atendido.

Segundo passageiros que estavam no voo, além de estarem sem máscara, Bielzin e os companheiros estavam debochando dos comissários da Latam, rindo, soltando piadas e dizendo frases como: "Isso aqui não é BRT"

Em um post, o artista publicou uma imagem que diz: 'Covardia com os cria. Preconceito. Latam expulsa Bielzin, Oruam, Pl Quest e Chefin de voo no RJ'.

