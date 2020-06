Reabertura do comércio em SP pode aumentar mortes em 71%, alertam pesquisadores

Projeções realizadas por um grupo de pesquisadores da USP e da FGV apontaram que, até a primeira semana de julho, o estado de São Paulo deve ter 24.900 mortes por Covid-19, número 71% maior sobre as previsões iniciais de mortes até o começo do mês que vem edit

247 - Projeções realizadas por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontaram que a reabertura do comércio poderá causar mais 10.300 mortes além das 5.500 previstas até a primeira semana de julho. Por consequência, o total de mortes no estado seria 24.900, número 71% maior sobre as previsões iniciais de mortes até o começo do mês que vem.

“É muito arriscado flexibilizar a quarentena com tantas incertezas”, afirmou a cientista política Lorena Barberia, professora da USP e coordenadora do grupo, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

São Paulo já tem 178.202 mil confirmações e 10.694 mortes. Em nível nacional são 867 mil casos e 43 mil mortes, o que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking mundial nesses dois índices.

